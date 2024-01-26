الامن الوطني يعتقل "طبيب تجميل" لايحمل شهادة ابتدائية!

2024-01-26 16:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أُميٌ .. ويحمل شهادة الدكتوراه من الأنترنت .. الأمن الوطني يطيح بمنتحل صفة طبيب تجميل

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تلقت مفارزُ جهاز الأمن الوطني في محافظة كربلاء المقدسة معلومات دقيقة أكدت وجود شخص يدعي بأنه خبير في التجميل ويحمل صفة دكتور،

وعلى أثر ذلك جرى استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض على المتهم، حيث إعترف بأنه أُمي ولا يحمل الشهادة الإبتدائية، وانتحل صفة طبية بعد حصوله على شهادة وهمية عبر الإنترنيت، وبعد التعمق في التحقيق معه اعترف عن قيامه بتنظيم ورش تعليمية حول عمليات التجميل داخل إحدى المجمعات الطبية بشكل دوري.

وقد جرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون.



