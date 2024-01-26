إحداهما قرب مطعم لوكالة أمريكية.. تظاهرتان في بغداد لنصرة غزة (صور)

2024-01-26 16:53:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شهدت العاصمة بغداد اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024) تظاهرتين شعبيتين تطالبان بنصرة القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، ان "تظاهرات حاشدة خرج بها أهالي مدينة الغزالية غرب العاصمة بغداد يطالبون بنصرة القَضَيِةَ الفَلسطٰيِنَيِة ودعوة مصر الى فتح معبِر رفّح لدخول المساعدات الى القطاع المحاصر".

كما شهدت منطقة الجادرية وسط العاصمة وقفة استنكار شعبية أمام مطعم تابع لوكالة {كي أف سي} الأمريكية لنصرة غزة ورفض مساندة الكيان الصهيوني.

يشار الى انه وفي اليوم الـ112 للعدوان الإسرائيلي على غزة، استمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع، في وقت أعلن عن مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة 38 ضابطا وجنديا في المعارك العنيفة مع المقاومة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا.

وطالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.















