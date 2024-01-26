بعد تعليق رحلات "فلاي بغداد".. معتمرون عراقيون عالقون في السعودية يناشدون السوداني (فيديو)

2024-01-26 17:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناشد العشرات من المعتمرين العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، رئيس الوزراء محمد شياع السوادني بالتدخل وتخصيص طائرات لنقلهم إلى العراق بعد تعليق رحلات شركة "فلاي بغداد".

وقال عدد من المعتمرين في مقطع فيديو تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، إنهم من محافظة كربلاء وقد علقوا في مدينة مكة المكرمة بالسعودية بعد قرار منع شركة "فلاي بغداد"، مشيرين إلى صعوبة عودتهم إلى العراق عن طريق البر كونهم كبار بالسن.

وفي السياق، وجّه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الخطوط الجوية العراقية، بإعادة المعتمرين العراقيين العالقين في السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السعداوي شدد على ضرورة تكريس جميع الإمكانيات والطاقات والإسراع بتهيئة وتنظيم عملية إعادتهم بالتنسيق مع المكاتب الخارجية للخطوط.

يشار إلى أنه تم تعليق عودة عشرات العراقيين المعتمرين في المملكة العربية السعودية ضمن رحلات شركة "فلاي بغداد"، التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات.