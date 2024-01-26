أمطار ديمية وبرد شديد وثلوج.. راصد يوجز طقس العراق لليومين المقبلين

2024-01-26 17:03:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، استمرار هطول الامطار خلال ليل اليوم الجمعة وغد السبت في المناطق جنوب ووسط العراق.

وقال عطية في منشور على الفيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، إن "زخات خفيفة او قطرات من الامطار هو ماتبقى من فرص الهطول لغاية الليل في مدينة البصرة وذي قار"، مشيراً الى "أستمرار فرص الهطول المطر الديمي شمال محافظة البصرة وميسان لغاية وقت متاخر من الليل ".

وأضاف، أن "فرص هطول الامطار لما تبقى من اليوم و غداً السيت تستمر في مدن الفرات الاوسط( متفرقة) ومدن شمال البلاد( مستمرة) اضافة لمدينتي واسط وديالى وصلاح الدين مصحوبة بالغزارة على فترات في دهوك واربيل"، مرجحاً "هطول ثلجي على المناطق الجبلية في شمال البلاد".

وتابع عطية أن "موجة من الامطار خفيفة الشدة تندفع يوم السبت في العاصمة بغداد و الانبار".

أما عن يوم الاحد فقال عطية، أنه "سيشهد اجواء مستقرة واستقرار الرياح شمالية غربية باردة في معظم المدن وشديدة البرودة في مدن الشمال، مع فرص للتكونات الممطرة مصحوبة بهطول ثلجي يشمل المناطق المرتفعة، ومتوقع ان يشمل الهطول الثلجي المناطق المنخفضة في مركز مدينة السليمانية."

وحذر عطية "من موجة شديدة البرودة في مدن شمال البلاد تبدأ من يوم الاحد بدرجات حرارة تنخفض دون الصفر ليلا، واجواء باردة في باقي مدن البلاد تستوجب أخذ الاحتياطات"، مشيراً الى أن "درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع اعتبارا من الاربعاء. "