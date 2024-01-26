2024-01-26 17:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن اعتقال طبيب تجميل (أُمي) اوهم المواطنين بأنه يحمل شهادة الدكتوراه، فيما بيّن أنه قام أيضا بورش تعليمية بهذا المجال بشكل دوري في محافظة كربلاء.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن مفارزه "في محافظة كربلاء تلقت معلومات دقيقة أكدت وجود شخص يدعّي بأنه خبير في التجميل ويحمل صفة دكتور".

واضاف "على أثر ذلك جرى استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض على المتهم، حيث إعترف بأنه أُمي ولم يتحصل على الشهادة الإبتدائية، وانتحل صفة طبية بعد حصوله على شهادة وهمية عبر الإنترنت".

وتابع البيان ان "بعد التعمق في التحقيق معه اعترف عن قيامه بتنظيم ورش تعليمية حول عمليات التجميل داخل إحدى المجمعات الطبية بشكل دوري، وقد جرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".