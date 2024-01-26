2024-01-26 17:32:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، الإطاحة بعصابتين مختصتين بتجارة المخدرات والخطف والتزوير ببغداد، فيما عثرت على كدس للعتاد في المثنى.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع): إنه "بواجبين منفصلين تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بشبكتين مختصتين بالإتجار بالمواد المخدرة والتزوير والخطف في بغداد من بينهم امرأتان، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (28 مخدرات، 433)، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة تم مصادرتها وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة".وأضاف البيان، أن" مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى التابعة إلى المديرية ذاتها عثرت على كدس للعتاد في قضاء السلمان بمحافظة المثنى يحتوي على( 12 ) قنبرة هاون وقذائف مدفع عدد (5) وحشوات قاذفة عدد (4)، تم رفع المواد ميدانيا بدون حادث يذكر".