مسؤولون عرب: جهود حكومة الخدمات في العراق تسير بالاتجاه الصحيح

2024-01-26 17:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأشادت الوفود العربية المشاركة باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية، بجهود حكومة الخدمات برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد وسائر المحافظات العراقية، مؤكدين أن جهود رئيس الوزراء تسير في الاتجاه الصحيح.وقال أمين بغداد عمار موسى كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انعقاد الاجتماع الـ 61 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية الذي يمثل 600 مدينة في بغداد دليل على تعافيها، والوفود الزائرة أشادت بالتطور العمراني والنهضة الخدمية في العاصمة".وأضاف، أن "الحاضرين أثنوا على جهود حكومة الخدمات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر حملة الإعمار التي تشهدها العاصمة عبر العديد من المشاريع وردود الأفعال كانت ممتازة".بدوره، أكد محافظ مدينة الاسكندرية محمد الشريف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العودة لبغداد بعد غياب حدث عربي مهم ونأمل أن يكون اجتماع المجلس التنفيذي مقدمة لتعاون كبير مع العراق".وأضاف، "تجولت بالأمس في مناطق كثيرة في بغداد ولاحظت كمية المشاريع السكنية والخدمية وخاصة في مجال البنى التحتية وحقيقة هنالك انتعاشة قوية وبغداد بدأت تنهض من جديد ونثني على الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على هذه النهضة العمرانية".في الأثناء، قال المشرف على التنمية الحضارية في العاصمة السعودية الرياض حسن السديري في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن سعيدون بوجودنا في بلدنا الثاني العراق واجتماعنا يهدف لتبادل الخبرات بين المدن العربية في مجالات الإعمار والتطوير".وأضاف، أن "الحملة الخدمية التي تشهدها بغداد تشير إلى أنها تسير في الطريق الصحيح، وهنالك جهد واضح على الأرض والعراقيون سيقطفون ثماره شهراً بعد آخر، ونعتقد أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطبق فعليا شعار حكومة الخدمات".