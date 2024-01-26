طلب عاجل لبغداد: نهر ديالى بحاجة لمليون م3 "قبل وقوع الفاجعة"

2024-01-26 17:55:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

دعا الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، الى اعطاء صلاحية استثنائية، لضخ مليون م3 على وجه السرعة في نهر ديالى، مشيرا الى ان هنالك ثلاثة مخاطر تلوح بالافق.

وقال رئيس الاتحاد في ديالى، رعد مغامس التميمي لـ "بغداد اليوم"، إن "تلوث مياه نهر ديالى، وصل الى الذروة وحولته الى سموم حقيقية تفتك بالبشر والشجر على حد سواء"، لافتا الى أن "نفوق كميات كبيرة من الاسماك مؤخرا ما هو الا بداية كارثة بيئية".

واضاف، انه "قدم طلب رسمي عاجل لبغداد، بضرورة اعطاء صلاحية استثنائية لموارد ديالى بضخ مليون م3 من المياه من اجل انعاش حوض النهر ودفع المياه الملوثة"، لافتا الى انه "هناك 3 مخاطر تلوح بالافق، وهي بروز امراض وآفات واستمرار نفوق الحياة المائية بشكل كامل ".

واشارالتميمي، الى أن "تلوث نهر ديالى أمر بالغ الخطورة في ظل استمرار كميات كبيرة من المياه الآسنة والنفايات يوميًا، رغم تقارير تحذيرية منذ سنوات من دون اي تفاعل".

وتحوّل الجفاف إلى معاناة أخرى لمحافظة ديالى، لا تقل خطورته عن "الإرهاب"، وبات مصدر قلق حقيقي لاسيما وأنه تسبب بعمليات نزوح حقيقية من مناطق إلى أخرى، وهدّد لمرات عديدة بهلاك آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية، وسط دعوات لإعداد خطط شاملة بعيدة المدى.