السفير الفلسطيني يشكر موقف العراق الثابت ويرحب بقرار المحكمة الدولية

2024-01-26 18:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعرب سفير دولة فلسطين في بغداد أحمد الرويضي، اليوم الجمعة، عن شكره لمواقف العراق الثابتة تجاه بلاده، فيما رحب بقرار المحكمة الدولية لمنع استمرار جريمة الإبادة بحق الفلسطينيين.وقال الرويضي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بلاده ترحب بالقرار وهو قرار تاريخي ومطلوب من كل الدول اتخاذ التدابير الاحترازية كافة لمنع استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".وأضاف، أنه "على الدول الآن واجب قانوني باحترام القانون الدولي ومنع الأعمال العدائية على الشعب الفلسطيني، وليس أن تكون شريكة لما يقوم به الكيان الصهيوني".وتابع الرويضي: "المطلوب الآن عدم إفلات الكيان الصهيوني من العقاب والدول عليها أن تمضي في تحقيق العدالة".وواصل: "نحن أمام مفصل تاريخي هام مع قبول الدعوى ورفض الادعاءات الصهيونية كافة، والآن مطلوب تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، موضحا، أن "قرار المحكمة يعزز من موقف المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية".وأكد الرويضي، أن "قرار المحكمة اليوم تذكير للجميع بأن لا دولة فوق القانون وينبغي تحميلها المسؤولية عن جرائمها، واتخاذ التدابير كافة لمنع استمرار هذه الجريمة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".واختتم الرويضي- بحسب البيان- "نشكر جنوب أفريقيا لاتخاذها هذه الخطوة الجريئة والدول كافة التي دعمت طلبها، ونشكر العراق الشقيق على موقفه الداعم لخطوة جنوب أفريقيا والذي يؤكد موقف العراق الثابت لدعم فلسطين ضد جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب ضدها وضد شعبها، إضافة إلى الدعم السياسي والإنساني".