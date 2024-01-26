2024-01-26 18:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم، بإقامة ثماني مواجهات ضمن الدور الـ32 من البطولة.

وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق أمانة بغداد على فريق سامراء بنتيجة 5 – 4 بفارق (ركلات الترجيح)، وفوز فريق نفط الوسط على فريق الناصرية بنتيجة 4 – 2 (ركلات الترجيح)، وفوز فريق الحدود على فريق غاز الشمال 5 – 4 بفارق (ركلات الترجيح)، وفوز فريق الفهد على فريق الشرقاط بفارق (بركلات الترجيح 6-5).

كما فاز فريق الميناء على فريق الديوانية 3 – 0 بسبب (عدم حضور الأخير)، وفوز فريق نوروز على فريق الاتصالات بنتيجة 4 – 1، وفوز فريق النفط على فريق الحسين بنتيجة 2 – 0، وفوز فريق الكرخ على فريق الرمادي بنتيجة 1 – 0.