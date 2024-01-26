مسرور بارزاني: الإدانات ليست كافية لإنهاء الهجمات غير المشروعة على إقليم كوردستان

2024-01-26 18:31:24 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، "شعبنا المناضل والوطني وحكومة إقليم كوردستان إرادتهم أقوى بكثير من أن تنكسر بالمؤامرة والعدوان، بل أن عزيمتنا ستصبح أقوى ولن يبقى للأعداء والخونة سوى الهزيمة والعار"، وفيما شكر تضامن ومواقف الدول الصديقة التي تشجب الهجمات على الإقليم، شدد على "التصريحات والإدانات ليست كافية لإنهاء هذه المخططات والهجمات غير المشروعة ولن تمنع تكرارها"