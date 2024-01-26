بعد استهداف خورمور.. تلميح "غامض وغاضب" من بارزاني عن "خيانة"

2024-01-26 18:45:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان صادر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان





رئيس الحكومة:

• الهجمات تهدف إلى تقويض كيان الإقليم وإضعافه





• شعب كوردستان وحكومته يتمتعان بإرادة صلبة لا تنكسر





• على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء تهديد المجاميع الخارجة عن القانون





• نحث الدول الصديقة على اتخاذ إجراءات جادة لضمان أمن شعبنا





• أهيب بشعب كوردستان أن يقف ضد هذه المؤامرات بصمود وبسالة عالية





أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 26 كانون الثاني (يناير) 2024، بياناً بشأن الهجمات المتكررة على الإقليم، مؤكداً أنها محاولات تهدف إلى تقويض كيان كوردستان، داعياً الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لوضع حد لتهديدات الخارجين عن القانون.





وفيما يلي نص البيان

إن الهجمات المتعددة التي يتعرض لها إقليم كوردستان، ما هي إلا محاولات ينفذها الأعداء والخونة بهدف تقويض كيان الإقليم، حيث يعتقدون أن هذه الهجمات ومواصلة الضغوط ستؤدي إلى إضعاف كوردستان.

إن لشعبنا المكافح والوطني وحكومة إقليم كوردستان، إرادةً صلبةً لا تنكسر أمام المؤامرات والظلم، بل ستزداد شجاعتنا، مما سيلحق خيبات الانكسار والهزيمة والعار بالأعداء والخونة.

نعرب عن شكرنا وتقديرنا لتضامن الدول الصديقة ومواقفها في إدانة هذه الهجمات مراراً، ولكن لن تتوقف هذه المؤامرات والهجمات الظالمة بالتصريحات والاستنكارات، ولن تمنع وقوعها مرة أخرى.

يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء تهديدات هذه المجاميع الخارجة عن القانون، وحماية أمن العراق بأكمله، وبضمنه إقليم كوردستان.

نحث الدول الصديقة على اتخاذ إجراءات جادة والتعاون الميداني لضمان أمن شعبنا وحماية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في إقليم كوردستان.

كذلك أهيب بشعب كوردستان أن يقف ضد هذه المؤامرات بصمود وبسالة عالية، وأن يتشبث بقوة بحسه الوطني، وعدم السماح لمن باع نفسه، ومن باع الأرض، وأذناب الأعداء بالتضحية بكوردستان ونضالها ومنجزاتها، مقابل الجُبن والخنوع والجشع وانعدام الضمير.

نسأل المولى القدير أن يمدنا بالمزيد من القوة والعزيمة حتى نتمكن من الاستمرار في مسيرتنا على نهج الكوردايتي المقدس، والوفاء لدماء الشهداء نحو النصر.





مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2024/1/26