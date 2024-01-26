ضبط عمليات سرقة بذور بقيمة 5 مليارات دينار

2024-01-26 19:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

النزاهة تضبط عمليات لسرقة بذور بقيمة (5) مليارات دينار

عبر معاملات تجهيز وهمية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّتي التـقاعـد والتسجــيل العــقاريّ ومعمل لتنقـية البذور في محـافظـة بابل، مُبـيّنةً ضبط مُتَّهمين اثنين خلال تلك العمليَّات.

مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ أفاد بأن فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في بابل كشف عمليَّاتٍ لسرقة بذورٍ تصل قيمتها إلى أكثر من (5,000,000,000) خمسة مليارات دينارٍ، لافتاً إلى قيام أحد معامل تنقية البذور في المُحافظة بسرقة البذور عبر التجهيز الوهميّ للخطة الزراعيَّة المُخصَّصة لمُزارعي مُحافظة نينوى الذين لم يتسلَّموا البذور المُخصَّصة لهم من المعمل، لافتاً إلى قيام إدارة المعمل بإعداد معاملات تجهيزٍ مُزوَّرةٍ، وتحرير صكوكٍ مُزوَّرةٍ بأسماء مُزارعين.

وأردف مكتب الإعلام بقيام ملاكات مكتب تحقيق بابل بضبط مسؤول القسم العسكريّ في مُديريَّة تقاعد بابل ومُوظَّف آخر، لإحداثهما عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها، إثر ترويجهما معاملات صرف فروقاتٍ لأضابير تقاعديَّةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات، مُوضحاً أنَّه تمَّ صرف أكثر من (40,000,000) مليون دينار بأثرٍ رجعيٍّ، في حين إنَّ السياق الثابت بصرف الفروقات هو من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبيَّـة.

وأضاف إنَّ ملاكات مكتب بابل رصدت حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في مُديريَّة التسجيل العقاريّ، مُشيراً إلى قيام المُديريَّة بتغيير صفحة قطعة أرضٍ مملوكةٍ للدولة، ولصق صفحةٍ جديدةٍ محلها في السجلات، فضلاً عن التلاعب بخرائط قطعة أرضٍ زراعيَّةٍ، الأمر الذي أدَّى إلى "تزحيف" قطع الأراضي في المُخطَّط الجديد.