نينوى تسبق المحافظات وتحسم حكومتها المحلية.. مصدر يكشف خارطة تقسيم المناصب

2024-01-26 19:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، عن تقاسم المناصب في محافظة نينوى بعد اجتماع مجلس المحافظة الجديد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كتلة نينوى لأهلها والحسم الوطني والسيادة وتقدم وعزم وتجديد شكلوا تحالفا، سينضم له الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليصبح عددهم 17 مقعدا".

وأضاف أن "منصب المحافظ سيكون لكتلة نينوى لأهلها فيما سيكون منصب رئيس المجلس من نصيب المكون الكردي، والنائب الأول للمحافظ من نصيب حزب السيادة، ومنصب النائب الأول لرئيس المجلس من نصيب حزب تقدم".

ولم يتبق سوى 10 ايام على انتهاء الموعد القانوني لانعقاد مجالس المحافظات، والبالغة 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويبدو ان محافظة نينوى هي اول محافظة حسمت امرها في توزيع المناصب للمضي بعقد اول جلسة لمجلس المحافظة الجديد وتشكيل الحكومة المحلية، فيما لاتزال الخلافات والمفوضات قائمة وغير محسومة في المحافظات المتبقية.



