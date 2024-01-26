التربية تعلن الاستعداد لطباعة المناهج الدراسية قبل بداية العام الدراسي المقبل

2024-01-26 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، الاستعداد لطباعة المناهج الدراسية قبل بداية العام الدراسي المقبل.وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ابتداء من هذا الشهر، شرعت وزارة التربية فعلياً بجمع البيانات والإحصاءات والتخطيط والاستعداد لطباعة المناهج الدراسية قبل بداية العام الدراسي المقبل".وأضاف، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجّه المُديريّات العامة والجهات المعنيّة بالاستعداد من الآن لتأمين العمليّات والمُستلزمات كافة؛ لتجاوز هذه الإشكالية التي تتكرر سنويّاً وتضغط على الطلبة والأسر، ومُنذ وقت مُبكر عبر التحسب لكل الظروف والتحديات والعوائق الفنيّة والإدارية والمالية".