الأهداف المتوقعة في كأس آسيا: ثنائي فلسطين في الطليعة

2024-01-26 19:30:04 - المصدر: العربي الجديد

كشف موقع "أوبتا" المختص في الإحصاءات والأرقام القياسية في كرة القدم حول العالم، إحصائية خاصة بالأهداف المتوقعة للاعبي المنتخبات الـ 24 المشاركين في بطولة كأس آسيا الجارية وقائعها في قطر حتى 10 فبراير/ شباط المقبل، وعرفت تفوقاً لثنائي منتخب فلسطين على بقية الأسماء الأخرى.

وتُعرف الأهداف المتوقعة "الإكس جي" على أنها وحدة قياس تكشف مؤشر عدد الأهداف التي يمكن أن يسجلها اللاعب خلال المباريات، وذلك بالاعتماد على معايير عدة، منها بعد الكرة عن المرمى، والتسديد بالرجل المفضلة أو بالرأس، وأيضاً زاوية التسديد، وطريقة صناعة الفرصة، وغيرها من العوامل الأخرى.

وبحسب موقع "أوبتا" فإن نجم فلسطين تامر صيام يمتلك المعدل الأفضل للأهداف المتوقعة في دور المجموعات للنسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا لكرة القدم بحوالي (1.87)، وهو الذي سدّد 11 مرة في المباريات الثلاثة السابقة، كان من بينها تسديدتان في المرمى، مقابل تسجيله هدفاً مع منتخب "الفدائي" في المباراة التي انهزم فيها أمام منتخب إيران في الجولة الأولى بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويأتي عدي الدباغ في المركز الثاني خلف مواطنه تامر صيام، بمعدل أهداف متوقعة يصل إلى (1.57)، إذ سدد 12 تسديدة منها 6 في المرمى خلال المباريات السابقة، فيما سجل هدفين في لقاء المنتخب الفلسطيني ضد منتخب هونغ كونغ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لبطولة كأس آسيا.

وحلّ لاعب منتخب تايلاند سوباتشاي جايديد، في المرتبة الثالثة للأهداف المتوقعة بمعدل (1.53) مع تسجيله هدفين، متقدماً على المهاجم الصيني وو لي، الذي يمتلك في الدور الأول معدل أهداف متوقعة يصل إلى (1.48)، رغم أنه لم يسجل أي هدف، ثم يتبعه النجم العراقي مهند علي بالمعدل نفسه، مقابل تسجيله هدفاً واحداً ضد منتخب إندونيسيا في الجولة الأولى، ولكن بعد 7 محاولات مقابل 5 للاعب وو لي.

وعرفت قائمة أفضل 10 لاعبين تهديفياً في الدور الأول من بطولة كأس آسيا، وجود لاعبين عراقيين آخرين، وهما أسامة رشيد في المرتبة الثامنة بمعدل (1.32) وسجل هدفاً واحداً، وفي المركز التاسع زميله أيمن حسين، متصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف ومعدل أهداف يقدر بـ (1.30).

كما جاء في القائمة ثنائي منتخب قطر، ويتعلق الأمر بأكرم عفيف الذي حلّ في المركز السادس بمعدل أهداف يصل إلى (1.43)، وسجل 3 أهداف مع منتخب "العنابي"، وكذلك مواطنه المعز علي، في المرتبة العاشرة بمعدل أهداف يقدر بـ(1.30) وسجل هدفاً واحداً في مرمى منتخب لبنان، فيما كان المركز السابع لمهدي طارمي بمعدل أهداف متوقعة وصل إلى (1.37) مقابل تسجيله لهدفين.