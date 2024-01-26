رسميا.. كالفين فيليبس مع وست هام

2024-01-26 19:38:01 - المصدر: واع

متابعة - واعانتقل لاعب الوسط كالفين فيليبس من مانشستر سيتي إلى منافسه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وست هام يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وفق ما أعلن الأخير يوم الجمعة.وقال النادي اللندني في بيان: "يسعد وست هام يونايتد أن يعلن عن التوقيع مع لاعب الوسط الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس حتى نهاية الموسم"، مضيفا "سينضم ابن الـ28 عاما إلى الهامرز من مانشستر سيتي وقد يسجل بدايته الخميس (المقبل) في مباراة الدوري الممتاز ضد بورنموث على ملعب لندن ستاديوم".ودافع فيليبس عن ألوان مان سيتي منذ صيف 2022 قادما من ليدز يونايتد بعقد لستة أعوام، وخاض معه 31 مباراة بالمجمل، مسجلا خلالها هدفا وحيدا.وتوج فيليبس خلال مشواره مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في العام الماضي بخماسية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.وخاض فيليبس 31 مباراة مع المنتخب الإنجليزي وشارك أساسيا في جميع المباريات خلال كأس أوروبا صيف 2021 حين وصل "الأسود الثلاثة" إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح.ويحتل وست هام المركز السادس في ترتيب الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط عن أستون فيلا الرابع، كما تأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد تصدره المجموعة الأولى.