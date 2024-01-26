مجلس القطاع الخاص: توجه حقيقي من الحكومة لدعم التوسع بالمشاريع

2024-01-26 19:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الجمعة، أنه سيكون سنداً أساسياً للحكومة في تحقيق التطوير والبناء، مبيناً أن هنالك توجها حقيقياً من الحكومة لدعم التوسع بالمشاريع.وقالت الخبيرة في مجلس تطوير القطاع الخاص رحمة شاكر الكبيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك توجهاً للدولة نحو القطاع الخاص ودعمه بشكل حقيقي للسير باتجاه التوسع في المشاريع كما هو موجود في الدول المتقدمة".وأضافت، أنه "يجب أن يكون للقطاع الخاص بعموم العراق دور فعال حقيقي"، مبينة، أن "الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس تطوير القطاع الخاص الدائم سيكون البوابة للمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال".وأضافت، أن "المرأة أصبحت تمثل الكثير من الجهات المختصة، وبالتالي فوجودها ضمن القطاع الخاص مهم"، منبهة، بأن "الأفكار تتيح للمرأة المشاركة في القطاع الخاص أكثر من الحكومي".من جانبه، قال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب علي فاخر سنافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون سنداً أساسياً للحكومة في التطوير والبناء".وأضاف، أن "القطاع الخاص عانى الكثير في السنوات الأخيرة، لذلك فإن وجود هذا المجلس سيسهم في دعم القطاع لاسيما وأنه يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً، أن "المجلس يعد رافداً قوياً واليد اليمنى لتطوير القطاع الخاص".