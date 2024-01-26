اجتماع أمناء العواصم العربية في بغداد.. ما أهميته؟

2024-01-26 19:57:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت النائب عن محافظة بغداد، مديحة المكصوصي، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، عن مدى انعكاس وأهمية زيارة أمناء ومحافظي العواصم العربية الى بغداد وعقد اجتماعهم فيها.





وقالت المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك انعكاسات إيجابية كبيرة لزيارة وعقد أمناء ومحافظي العواصم العربي اجتماعهم في بغداد، فهذه الامر يسهم في زيادة تقوية العلاقات العراقية الخارجية ويساهم في تطوير القدرات العراقية والاستفادة من الخبرات العربية في تطوير الخدمات المختلفة في العاصمة بغداد".

وأضافت ان "بغداد مع تطوير كل العلاقات مع كافة أشقاء من العواصم العربية وإلى الأصدقاء من العواصم الأجنبية، والعراق بدء يستعد عافيته في استعادة مكانه في المنطقة والعالم، والمرحلة المقبلة، سوف تشهد تطويرا كبيرا في العلاقات الخارجية وهذا سيدفع الى تطوير الخدمات والواقع الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار".

وكانت أمانة بغداد أعلنت أمس الخميس عن اختتام اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بدورته الـ61 الذي أقيم في بغداد بمشاركة 20 مدينة عربية بعد قطيعة امتدت الى 35 عاماً .

وقالت أمانة بغداد ان "المنظمة ابدت استعدادها التام للتعاون ونقل خبرات وتجارب الدول العربية في الخليج العربي وباقي مدن الوطن العربي من اجل تحقيق واقع خدمي متميز لمدينة بغداد في ظل حكومة الخدمات".