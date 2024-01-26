رد حاسم من زيدان على عرض الجزائر

2024-01-26 20:46:07 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، موقفه من إمكانية قيادة منتخب الجزائر بعد إقالة جمال بلماضي.وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن وليد صادي رئيس اتحاد الكرة الجزائري، تواصل مع زيدان لقيادة ثعالب الصحراء.وأضافت، أن "زيدان، أبدى سعادة كبيرة بترشحه لتدريب منتخب بلد والديه، لكنه رفض العرض الجزائري".ولفتت أيضا إلى أن" زيدان رفض عرضين لتدريب البرازيل، وأمريكا، ولا يزال يحلم بقيادة منتخب فرنسا".ويبحث الاتحاد الجزائري عن مدرب جديد لخلافة جمال بلماضي الذي أقيل بعد الخروج من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2023.وترددت أسماء في الأيام القليلة الماضية لقيادة محاربي الصحراء مثل هيرفي رينارد، ووحيد خليلوزيتش، وبيتكوفيتش.أما زيدان فهو بلا عمل منذ انتهاء ولايته الثانية مع فريق ريال مدريد بانتهاء موسم "2020-2021".