لقب آسيا أم التأهل للمونديال؟ مشجعون عراقيون يختارون الإنجاز المفضل

2024-01-26 21:00:05 - المصدر: العربي الجديد

فضلت مجموعة من مشجعي منتخب العراق لكرة القدم التأهل إلى مونديال 2026 المقبل، على حساب نيل لقب بطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى العاشر من فبراير/ شباط القادم، ويقدم فيها "أسود الرافدين" مستويات مبهرة.

ورجحت مجموعة من أنصار "أسود الرافدين" الذين حطوا الرحال حاليا في قطر لدعم كتيبة المدير الفني خيسوس كاساس، أن التأهل إلى المونديال هو حلم طال انتظاره منذ فترة طويلة، فيما أكد البعض الآخر أن الشعب العراقي يحتاج إلى تتويج حالي والمتمثل في نيل لقب آسيا وتكرار إنجاز 2007.

وأكمل منتخب العراق الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزه المثير على فيتنام 3-2 الأربعاء على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا قطر 2023.

وسجل ريبين سولاقا (47) والبديل أيمن حسين (73 و90+12 من ضربة جزاء) أهداف العراق، فيما أحرز بوي هوانغ فيت انه (42) والبديل نغوين فيت انه (90+1) هدفي فيتنام.

وتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لليابان، و3 لإندونيسيا، فيما بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

وسيلعب منتخب العراق في دور الـ16 في مواجهة الأردن، الذي احتلّ المركز الثالث في مجموعة البحرين وكوريا الجنوبية، وهو يمتلك لاعبين مميزين على غرار موسى التعمري ومحمود المرضي ويزن النعيمات وآخرين.