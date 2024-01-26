مؤسسة الشهداء: توجه لتخصيص 100 مليار جديدة لضحايا الإرهاب

2024-01-26 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأعلن رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، اليوم الجمعة، التوجه لتخصيص 100 مليار جديدة لصرف البدل النقدي لضحايا الإرهاب.وقال النائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حدث في السابق ‏تأخير بصرف البدل النقدي لضحايا الإرهاب وكان بسبب عدم تخصيص الأموال لهذه الشريحة الكبيرة، رغم أنها مقرة بقانون رقم 57 لسنة 2015 لكن لم يتم تفعيل البدل النقدي لضحايا الإرهاب إلا في قانون الدعم الطارئ، ونسقنا بشكل مباشر مع مجلس النواب واللجان الاختصاصية الأخرى من أجل رصد المبلغ وتم صرفه فعلاً وتوزيعه على 10 آلاف عائلة وبواقع 10 ملايين دينار لكل منها".وأضاف، أن "عملية الصرف سبقها وضع ضوابط لتوزيع البدل النقدي في بغداد تحديدا؛ لأن العاصمة لا يوجد فيها أراضٍ وتم توزيع المبلغ على مديريات الشهداء الرصافة والصدر والكرخ، وصرفها بأولويات من بينها على العوائل التي لديها أكثر من شهيد أو التي تسكن بالإيجار وكبار السن فوق السبعين عاماً وكذلك المصابين بالأمراض السرطانية".وتابع النائلي، أنه "تم نفاد المبلغ تماماً وفي هذا العام 2024 سيتم تخصيص مبلغ مئة مليار أخرى لهذه الشريحة الكبيرة، وعدد المتقدمين للبدل النقدي ضمن بوابة أور الإلكترونية وصل لأكثر من 23,000 متقدم في الدفعة الأولى، أما المعاملات الورقية قبل بوابة أور فوصلت لأكثر من 20,000، وسنستمر بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية والبرلمان من أجل إيجاد تخصيصات إضافية لشريحة ضحايا الإرهاب".