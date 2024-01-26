2024-01-26 21:32:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف تصنيف دولي، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024) عن إحتلال العراق المرتبة 68 عالمياً بنسبة وفيات الأطفال الرضع.

ووفق التصنيف للدول الأكثر تسجيلا لوفيات الاطفال الرضع لعام 2024، فأن العراق جاء في المرتبة 68 عالميا من أصل 190 دولة، وبواقع 21.4 وفاة لكل ألف مولود حي في العراق، اما على الصعيد العربي، جاء العراق ثالثاً عربياً بعد اليمن والسودان.

بينما تصدرت الدول الإفريقية قائمة أكثر الدول بوفيات الأطفال الرضع ويعد هذا مؤشراً سلبياً وفق الأنظمة الصحية العالمية.