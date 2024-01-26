التربية تعلن شمول نجلة عماد بنظام المحاولات بعد حصولها على لقب بطولة العالم

2024-01-26 21:38:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، شمول الطالبة من ذوي الهمم (نجلة عماد) بنظام المحاولات بعد حصولها على لقب بطولة العالم المصغرة لتنس الطاولة.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بارك حصول الطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (نجلة عماد) على لقب بطولة العالم المصغرة لتنس الطاولة التي أقيمت في مصر بعد منافسات شديدة مع بطلة العالم الأوكرانية مارينا ليتوشينكو انتهت بتتويج بنت العراق وسط إعجاب الحاضرين بأدائها الرياضي المُتقن".وذكر الوزير في نص التهنئة إلى تربية ديالى وذوي الطالبة، بحسب البيان: " فخورون بإنجازاتكم التي تخطت حدود المستحيل بالإرادة وسط رعاية ودعم الحكومة الوطنية والوزارة لهكذا مواهب لا تقف الإعاقة حاجزا أمام تحقيق أحلامها، فهنيئا للوطن هذه الإنجازات المتلاحقة التي أعادت البريق للأنشطة الرياضية من جديد".وأضاف البيان، أن "الطالبة تم شمولها بنظام المحاولات لإتاحة الفرصة لها لتمثيل العراق في المحافل الدولية".