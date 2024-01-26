الشرطة الاتحادية تغوص بمغارة أسلحة بمدينة الصدر.. وتخرج بصيد ثمين

2024-01-26 22:49:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024) ان الشرطة الاتحادية ألقت القبض على ثلاثة متهمين بتجارة الأسلحة والأعتدة وضبط ورشة لتصليح وتحوير السلاح شرق العاصمة بغداد.

وأفاد بيان للداخلية تلقته "بغداد اليوم"، "بعملية نوعية ، تمكّنت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة بإسناد الجهد الاستخباري، من إلقاء القبض على 3 متهمين بتجارة الأسلحة والاعتدة في منطقة (مدينة الصدر)، وضبط ورشة لتصليح وتحوير وبيع السلاح والعثور على عدد من البنادق مختلفة الأنواع وكدس كبير للأعتدة وقطع غيار أسلحة بكميات كبيرة".

وأوضح ان "العملية تمت بعد تشكيل فريق أمني مشترك وجمع المعلومات والتوجه إلى المكان المقصود وتطويق المنطقة والقيام بعمليات التفتيش الدقيقة للمنازل".

ولفت البيان الى "إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".