كاساس: هذه حقيقة قضية دانيلو السعيد وهو مرحب به

2024-01-27 02:30:04 - المصدر: العربي الجديد

حلّ مدرب منتخب العراق، الإسباني خيسوس كاساس (50 عاماً)، ضيفاً على برنامج المجلس الذي يعرض على قنوات الكأس القطرية، وتحدث عن العديد من الملفات، وأجاب عن أسئلة الضيوف وكذلك المقدم خالد جاسم، تزامناً مع بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر، وتمتد حتى العاشر من فبراير/ شباط المقبل.

وتحدث كاساس عن دانيلو السعيد، اللاعب الذي ترك منتخب العراق خلال بطولة كأس آسيا، وأثير حوله الكثير من الشائعات عن وجود مشاكل بينه وبين المدرب، وقال في هذا الصدد المدرب الإسباني: "دانيلو كان لديه مشكلة منذ بداية المعسكر وضد كوريا الجنوبية أقحمناه حتى يستفيق بعض الشيء، ويخرج من هذا الحزن ربما، ولم يجد نفسه مندمجاً مع زملائه، وبعد المباراة طلب مني الإذن للخروج، لأنه ليس في أفضل فتراته وليس مستعداً للعب، وقال إنه إضافة لعدم إفادتنا فإنه قد يضر بالمجموعة، لأنه لم يكن سعيداً، نأمل أن يستعيد مستواه، وهناك من يختلق الأكاذيب حول الموضوع، لدي المحادثة مع دانيلو على واتساب وليس لديّ شيء ضده، ومتى أراد العودة نرحب به".

وعما إذا كان اللاعبون العرب قادرين على الاحتراف في أوروبا تحديداً الآسيويين منهم، أجاب كاساس (50 عاماً): "أعتقد أن اللاعبين العرب الآسيويين لديهم المهارة والقدرة لأن يلعبوا في أندية كبرى، ربما هناك العامل الاقتصادي، من الواضح أن العامل الاقتصادي في الدولة العربية، أي دول الخليج جيد، فرواتبهم عالية ولا يحتاجون للاحتراف في أوروبا، ليست مسألة قدرات، قد نرى لاعبين أوروبيين يأتون هنا، والجميع محترف ويبحث عن عقد وهي حاضرة في هذه المنطقة، لكن لو تركنا الأمور جانباً، إذا ما أردت أن ترفع المستوى لديك في منتخبك فعليك أن ترفع المستوى وتلعب في تلك الأندية الأوروبية".

ويلعب منتخب العراق في الدور المقبل مع نظيره الأردني الذي حلّ ثالثاً في مجموعته، بينما استطاع أسود الرافدين احتلال المركز الأول بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية بدأت بالفوز على إندونيسيا 3-1، ثم على حساب اليابان 2-1، وكذلك أمام فيتنام في اللقاء الختامي بنتيجة 3-2 بعدما أراح كاساس بعض الأسماء.