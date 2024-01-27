هدف تاريخي للسيتي يطيح بتوتنهام من كأس الاتحاد

2024-01-27 02:30:04 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق مانشستر سيتي انتصارا تاريخيا في ملعب توتنهام هوتسبير، متغلبا على الفريق اللندني في الوقت القاتل (1-0)، الجمعة، لحساب الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع الهولندي، ناثان آكي، في الدقيقة 88، ليمنح فريقه أول هدف وانتصار في معقل السبيرز الجديد، بعد نحو 5 سنوات من العقدة.وفشل أصحاب الأرض في إدراك التعادل، خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، لينتهي بفوز حامل اللقب (1-0).