هدف تاريخي للسيتي يطيح بتوتنهام من كأس الاتحاد
2024-01-27 02:30:04 - المصدر: واع
متابعة - واع
حقق مانشستر سيتي انتصارا تاريخيا في ملعب توتنهام هوتسبير، متغلبا على الفريق اللندني في الوقت القاتل (1-0)، الجمعة، لحساب الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع الهولندي، ناثان آكي، في الدقيقة 88، ليمنح فريقه أول هدف وانتصار في معقل السبيرز الجديد، بعد نحو 5 سنوات من العقدة.
وفشل أصحاب الأرض في إدراك التعادل، خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، لينتهي بفوز حامل اللقب (1-0).
حقق مانشستر سيتي انتصارا تاريخيا في ملعب توتنهام هوتسبير، متغلبا على الفريق اللندني في الوقت القاتل (1-0)، الجمعة، لحساب الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع الهولندي، ناثان آكي، في الدقيقة 88، ليمنح فريقه أول هدف وانتصار في معقل السبيرز الجديد، بعد نحو 5 سنوات من العقدة.
وفشل أصحاب الأرض في إدراك التعادل، خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، لينتهي بفوز حامل اللقب (1-0).