رئيس نادي نابولي: ريال مدريد أحد (3) خيارات أمام أوسيمين

2024-01-27 08:12:06 - المصدر: واع

متابعة - واعتحدث رئيس نادي نابولي ، أوريليو دي لورينتيس، عن أبرز المستجدات على طاولة إدارة النادي الإيطالي العريق، خاصةً فيما يتعلق بمهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.ويعد أوسيمين من أبرز الأسماء التي تحظى بالاهتمام في الدوريات الأوروبية الكبرى، فضلًا عن دوري روشن السعودي للمحترفين.وفي تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال دي لورينتيس إن أوسيمين سينتقل، الصيف المقبل، إلى ريال مدريد الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي، أو إلى أحد الأندية الإنجليزية.وأضاف أن مفاوضات الأندية مع الدولي النيجيري، بدأت منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتشهد تطورًا من وقت لآخر، وهو ما صعب مهمة تجديد عقده مع البارتينوبي.وكان أوسيمين قد مدد تعاقده مع نابولي عامًا، في كانون أول الماضي، لينتهي في 2026 مع وجود شرط جزائي للرحيل، تناهز قيمته 130 مليون يورو بحسب تقارير صحفية.المصدر : كورة