الأسبوع المقبل.. أوبك بلاس تناقش مستويات إنتاج النفط

2024-01-27 08:46:01 - المصدر: واع

متابعة – واع

تعقد مجموعة أوبك بلاس اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاج النفط للاشهر المقبلة.

قالت مصادر إنه "من المرجح أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر نيسان والشهور التالية في الأسابيع المقبلة".

وأضافت المصادر أن "اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الخميس المقبل سيعقد في وقت سيكون من السابق لأوانه فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج".

وسيجتمع وزراء بارزون من تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت.

ومن حق اللجنة الدعوة لاجتماع "أوبك+" بكامل أعضائه أو تقديم توصيات بشأن السياسة الإنتاجية.

المصدر: العربية