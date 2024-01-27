الأسبوع المقبل.. أوبك+ تناقش مستويات إنتاج النفط

2024-01-27 08:52:06 - المصدر: واع

متابعة – واع

تعقد مجموعة أوبك+ اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاج النفط للأشهر المقبلة.

وقالت مصادر إنه "من المرجح أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر نيسان والشهور التالية في الأسابيع المقبلة".

وأضافت المصادر أن "اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سيعقد يوم الخميس المقبل في وقت سيكون من السابق لأوانه فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج".

وسيجتمع وزراء بارزون من تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت.

ومن حق اللجنة الدعوة لاجتماع "أوبك+" بكامل أعضائه أو تقديم توصيات بشأن السياسة الإنتاجية.

المصدر: العربية