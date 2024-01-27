2024-01-27 09:04:01 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف مدرب فريق تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، الأسباب التي أدت لانخفاض مستوى فريقه بالشوط الثاني من اللقاء أمام أستون فيلا (0-0) أمس الجمعة، ضمن الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.وستقام في وقت لاحق، مباراة إعادة بين الفريقين على ملعب أستون فيلا لتحديد هوية المتأهل للدور التالي.وقال بوكيتينو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أعتقد أنها كانت مباراة جيدة للغاية، لقد سيطرنا أكثر على المباراة في البداية، ثم في الشوط الثاني وبعد (70) دقيقة، بدأنا نفقد طاقتنا لأننا لعبنا قبل (3) أيام، وبالطبع هذا (فارق هائل)".وأضاف "عندما كنا بكامل طاقتنا كنا الأفضل والآن علينا التفكير في إعادة المباراة وبالطبع المضي قدمًا ومحاولة تعافي اللاعبين للمباراة التالية".وتابع: "سعيد جدًا بأداء الفريق بأكمله وأعتقد أن الأداء كان جيدًا، لكننا لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية. مواجهة فريق مثل أستون فيلا الذي يقدم أداءً رائعًا في الدوري الإنجليزي، ويتواجد في المراكز الأربعة الأولى. أعتقد أنها إشارة جيدة جدًا على أننا نتحسن".وعن أداء حارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز، قال بوكيتينو: "بالطبع هو بطل عالمي ومن الطراز العالمي. من الصعب دائمًا التغلب عليه".المصدر : كورة