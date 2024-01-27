قبيل موقعة الاثنين.. حصيلة مواجهات العراق والأردن: تفوق واضح للأسود

2024-01-27 09:26:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقتربت المواجهة الحاسمة المؤهلة لدور الـ8 لبطولة كأس آسيا بين المنتخب العراقي ونظيره الأردني بعد غدٍ الاثنين في دور الـ16 من نهائيات أمم آسيا 2023، والتي ستقام عند الساعة الثانية والنصف ظهراً على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ومع اقتراب هذه المواجهة، لا بد من استرجاع الذاكرة والعودة إلى الوراء للتعرف على ما تمخضت عنه مواجهات الفريقين الرسمية التي جمعتهما خلال السنوات الماضية.

وكانت حصيلة نتائج المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني خلال المواجهات الآسيوية والتأهيلية لكأس العالم الرسمية التي خاضها الفريقان وأغلبها في تصفيات آسيا وكأس العالم، علماً أن بطولات كأس العرب وغرب آسيا والدورة العربية تعتبر بطولات ودية حسب الرؤية الدولية.

ولعل أبرز المواجهات التي شهدها المنتخبين على مر السنوات السابقة في تصفيات ونهائيات أمم آسيا للمنتخب العراقي، هي ثلاث مواجهات، الأولى في تصفيات كأس آسيا 1972، وحقق العراق الفوز بهدفين نظيفين سجلهما رزاق أحمد وعلي كاظم.

أما الثانية فكانت في تصفيات كأس آسيا 1996 سجل فيها جبار هاشم هدف الفوز الثمين وتأهل العراق على حساب الأردن إلى النهائيات الآسيوية.

فيما كانت ثالث المواجهات عام 2015 في نهائيات أمم آسيا، وتمكن العراق من خطف الفوز بهدف اللاعب ياسر قاسم.

وكانت هذه هي أبرز المواجهات الحاسمة بين المنتخبين العراقي والأردني لكرة القدم قبل خوض الفريقين اللقاء المقبل في دور الـ16 من بطولة أمم آسيا 2023 بعد غدٍ الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

أما إحصائية مباريات المنتخبين العراقي والاردني، ففي دور الـ 16 تواجه المنتخبين في 40 مباراة، فاز العراق بـ 21 مباراة وفاز الأردن بـ 10 مباريات، وحضر التعادل في 9 مباريات، وسجل العراق في مرمى الأردن 59 هدفاً، بينما سجل الأردن في مرمى العراق 37 هدف.

أول مواجهة في تاريخ المنتخبين كانت في كأس العرب عام 1964 حيث فاز منتخب العراق 3-1، بينما حقق العراق أكبر فوز على منتخب الأردن 4-0 مرتين في تصفيات كأس العالم عام 1990 وعام 1994، أما أكبر فوز للأردن على العراق 4-1 في مباراة ودية عام 2010.

وعن تفاصيل المواجهات فقد التقى المنتخبين 10 مرات بتصفيات كأس العالم، فاز العراق في 7 مواجهات، بينما فاز الأردن مرة واحدة، وحضر التعادل مرتين، بينما التقى المنتخبين في كأس آسيا مرة واحدة وانتهت بفوز العراق بهدف مقابل لاشيء في أستراليا 2015.

كما التقى المنتخبين أربع مرات في كأس العرب، فاز العراق مرتين، وفاز الأردن مرة واحدة، وحضر التعادل مرة واحدة، والتقى المنتخبين في بطولة غرب آسيا خمس مرات فاز العراق في ثلاث مباريات والأردن مرتين، كما التقى المنتخبين في الدورة العربية عام 1999 وفاز الأردن في ‎اللقائين، وفي بطولة الأردن الدولية، فاز الأردن بهدفين نظيفين، وفي عمان ببطولة فوكس الرباعيه عام 2011 انتهى لقاء الفريقين بنتيجه التعادل 1-1.