اليوم.. ثمان مواجهات في ختام الدور 32 لكأس العراق

2024-01-27 09:46:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام يوم السبت، ثمان مواجهات في ختام منافسات الدور الـ32 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، وجميع المباريات ستنطلق عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

ويلاقي فريق البحري ضيفه زاخو على ملعب البحري، بينما يلاعب القاسم ضيفه الجولان على ملعب كربلاء، ويستضيف نفط البصرة نظيره المصافي على ملعب الميناء، في حين يواجه عفك ضيفه الصناعة على ملعب عفك.

هذا سيواجه فريق ديالى ضيفه مصافي الجنوب على ملعب ديالى، ويلاعب البيشمركة ضيفه الصناعات الكهربائية على ملعب البيشمركة، ويلاقي الغراف ضيفه الكوفة على ملعب الشطرة، واخيراً يواجه ميسان ضيفه الكرمة على ملعب شهداء ميسان.