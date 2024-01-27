منتخب سوريا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة إيران

2024-01-27 09:48:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تلقى المنتخب السوري ضربة موجعة، مساء أمس الجمعة (26 كانون الثاني 2024)، قبل مواجهة إيران المقررة الثلاثاء المقبل في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، إن المهاجم عمر خريبين تعرض للإصابة ولم يشارك في المران.

وأوضح الاتحاد أن خريبين، شعر بألم في ساقه اليسرى، وسيتم تحديد حجم الإصابة بعد إجراء صورة الرنين المغناطيسي غدا السبت لمعرفة مدة غياب اللاعب.

وكان خريبين هو صاحب هدف فوز سوريا على الهند (1-0) في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، ليقود "نسور قاسيون" للتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخهم.

وكان عمار رمضان، قد تغيّب بدوره عن مران منتخب سوريا، الخميس، بسبب كدمة تعرض لها في القدم اليسرى خلال مباراة الهند، وكذلك عمر ميداني الذي يحتاج نحو 4 أسابيع من الراحة والعلاج وإعادة التأهيل، للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

المصدر: وكالات