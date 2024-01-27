يوم كروي بامتياز.. مواجهات من العيار الثقيل وسهرة مشوقة

2024-01-27 10:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تترقب جماهير كرة القدم العربية والعالمية، مباريات قوية، يوم السبت، على مستوى إفريقيا وأوروبا، من بينها مواجهات مهمة لريال مدريد وبرشلونة.

وتفتتح اليوم السبت مباريات دور الـ16 في كأس أفريقيا، وتُلعب مباريات مهمة في الدوري الإسباني والإيطالي والألماني.

وفيما يلي مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة (بتوقيت بغداد):

كأس أفريقيا: أنغولا VS ناميبيا، الساعة 20:00، على قناة beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

نيجيريا VS الكاميرون، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

الدوري الإسباني: لاس بالماس VS ريال مدريد، الساعة 18:15، على قناة beIN Sports HD 1.

برشلونة VS فياريال، الساعة 20:30، على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي: يوفنتوس VS إمبولي، الساعة 20:00، على قناة AD SPORTS Premium 1.

ميلان VS بولونيا، الساعة 22:45، على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني: أوغسبورغ VS بايرن ميونخ، الساعة 17:30، على قناة beIN Sports HD 5.

بايرن ليفركوزن VS بروسيا مونشنغلادباخ، الساعة 20:30، على قناة beIN Sports HD 5.