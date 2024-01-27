2024-01-27 10:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم السبت مباراة تجريبية أمام منتخب توغو بمدينة دبي الإماراتية في إطار استعداداته لبطولة كأس آسيا دون (23) عاماً التي ستجرى في دولة قطر شهر نيسان المُقبل.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"منتخبنا الأولمبي أنهى وحدته التدريبيّة الأخيرة، مساء أمس الجمعة، في ملعبِ الاتحاد الإماراتي لكُرةِ القدم بمدينةِ دبي معسكره التدريبي المقام هناك بحضور عضو المكتب التنفيذيّ لاتحادِ الكرة، رئيس وفد منتخبنا الأولمبي (غانم عريبي) ، وبقيادة المدرب (راضي شنيشل) والملاك التدريبيّ المساعد للمنتخب".وكان منتخبنا الاولمبي قد خاض ثلاث مباريات تجريبية الاولى تغلب فيها على فريق (fc akron)الروسي بهدفين من دون مقابل سجل الهدف الاول مدافع الفريق الروسي خطأ بمرمى فريقه، قبل أن يضاعف اللاعب عمر مجباس النتيجة بتسجيل الهدف الثاني،وفاز في المباراة الثانية على المنتخب المصري بهدف دون مقابل سجله اللاعب هلو فائق ، فيما فاز في مباراته الثالثة على المنتخب الاماراتي برباعية نظيفة سجلها كل من (حسين لاوندي ومنتظر محمد وعمر مجباس وحسن خالد).