2024-01-27 10:35:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تنفيذاً لتوجيهات اللواء درع الركن قائد عمليات بغداد وبإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم أستخبارات وأمن القيادة، حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال نصب السيطرات المفاجئة خلال ( ٤٨ ساعة الماضية) النتائج التَّالِيَة:

إلقاء القبض على (١١) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وآخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة.

ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مادة الكريستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى مصادرة (٤) مسدسات وبندقية واحدة مع كمية من العتاد ومخازن فارغة وأدوية منتهية الصلاحية مع عدد من العجلات المخالفة للضوابط.

تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الأختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.