2024-01-27 10:47:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن عضو مجلس ديالى المنتخب نزار اللهيبي، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، تحديد يوم غد الأحّد موعدًا لاداء اليمين القانوني للإعضاء الجدد في محكمة الاستنئاف بالمحافظة.

وقال اللهيبي لـ"بغداد اليوم"، إنّ "اعضاء مجلس ديالى المنتخب سيؤدون اليمين القانوني في محكمة الاستئناف وسط المحافظة، يوم غد الأحد وفق المسارات المعتمدة، مستبعدا عقد جلسة لاعضاء المجلس بالوقت الراهن".

وأضاف، أن "مشاورات تشكيل حكومة ديالى بدأت فعليا منذ أيام ومن المبكر كشف مضامينها بالوقت الحالي، لكن في كل الاحوال فأن مجلس المحافظة سيعقد جلسة اولى نهاية الاسبوع الجاري، او بداية الاسبوع المقبل من اجل طرح اخر مستجدات تشكيل الحكومة المحلية".

ووجه مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين الماضي، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لتأدية اليمين القانوني.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 22 /1 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، واقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".

وأضاف أنه "بمناسبة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وجه المجلس رؤساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف أما في بغداد تكون مراسيم تأدية اليمين في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ عملاً بأحكام المادة رقم (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008".