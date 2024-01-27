العراق يقدم شكوى رسمية ضد إيران إلى مجلس الأمن (وثائق)

2024-01-27 10:50:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قدمت وزارة الخارجية العراقية، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، نددت فيها بالقصف الايراني على اربيل في الخامس عشر من الشهر الجاري، وفقاً لنسخة من الشكوى اطلعت عليها "بغداد اليوم".

وقالت بغداد في الشكوى التي قدمها وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء، فؤاد حسين، والمؤرخة في 16 كانون الثاني الحالي، أي بعد يوم من الضربات الإيرانية، إن "الذرائع" و"الادعاءات" التي ساقتها إيران لتبرير هذه الهجمات "مزيفة"، مؤكدة أنه يعد "انتهاكها صارخا للسيادة، وسلامة الإقليم وأمن الشعب العراقي".

وأشارت الشكوى إلى أن "العدوان يمثل إساءة إلى مبادئ حسن الجوار ويزعزع أمن المنطقة بأسرها"، مؤكدة انه "لا تبرر الذرائع التي تزعهما طهران بأي شكل من الأشكال قيامها بالقصف بصواريخ باليستية"، بحسب الشكوى.

وأكدت أن العراق يحتفظ بحقه في المطالبة بـ"الحقوق القانونية والأخلاقية المترتبة على تلك الاعتداءات وفقا للقوانين والتشريعات الدولية"، ودعت مجلس الأمن إلى الطلب من إيران "الكف عن مثل هذه الاعتداءات ومراعاة حسن الجوار واحترام سيادة العراق".

وتقدم برسالة الشكوى القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد، الذي طلب توزيع الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة من وثائق المجلس.

وأعلن الحرس الثوري في 15 كانون الثاني الجاري، أنه استهدف بصواريخ بالستية، ما وصفها بانها "مقرات تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة"، مؤكدا تدمير "مقر لجهاز الموساد الصهيوني" في إقليم كردستان.

وأعربت الخارجية العراقية، في 17 كانون الثاني الجاري، عن استنكارها الشديد وإدانتها لـ"العدوان الإيراني" على مدينة أربيل، معلنة عن تقديم شكوى لمجلس الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، أن "العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت، أنها "رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".

وأعلن العراق في كانون الثاني الحالي، استدعاء سفيره لدى طهران للتشاور على خلفية "الاعتداءات" الإيرانية، بينما اعتبرت الولايات المتحدة أن القصف "متهور".

وأفادت سلطات إقليم كردستان العراق بأستشهاد "أربعة مدنيين" على الأقل وإصابة ستة آخرين، من بينهم رجل الأعمال البارز في مجال العقارات، بشراو دزيي، وزوجته.











