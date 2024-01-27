اعتقال اثنين من المشتبه بهما في حادثة "ركة حجي سهيل" بديالى

2024-01-27 10:58:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، باعتقال اثنين من المشتبه بهما في حادثة ركة حجي سهيل شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوة امنية مشتركة نفذت عمليات دهم في مناطق متعددة من منطقة ركة حجي سهيل شمال شرق ديالى اسفرت عن اعتقال اثنين من المشتبه بهما في استهداف منزل عضو منتخب في مجلس ديالى قبل ثلاثة ايام ".

واضاف، ان" عملية الاعتقال استندت الى معلومات استخبارية، لافتا الى ان" التحقيقات لازالت مستمرة معهما من اجل معرفة الحقائق".

يشار الى ان مجهولين استهدفوا برمانة يدوية منزل عضو مجلس ديالى المنتخب فادي اللهيبي يوم الاربعاء الماضي، دون ان يسفر الهجوم عن اي اصابات بشرية".