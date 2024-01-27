الأولمبي العراقي يخوض مباراة مهمة أمام "مدرسة إفريقية"

2024-01-27 11:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، اليوم السبت منتخب توغو الأولمبي في مباراة تجريبية استعدادا للبطولة الاسيوية المقبلة.

وقال مدرب المنتخب راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز إن المنتخب الأولمبي جاهز للقاء منتخب توغو بعد خوض سلسلة من المواجهات خلال معسكره التدريبي الحالي في الإمارات، مبيناً أن المباراة مهمة أمام منتخب من المدرسة الافريقية، والتي تعد الرابعة ضمن استعداد الفريق العراقي للبطولة الاسيوية.

وأضاف أن "المنتخب يواصل تدريباته بشكل مكثف في معسكره التدريبي المستمر في الإمارات تأهباً لبطولة كأس آسيا دون 23 عاماً التي ستجري في دولة قطر شهر نيسان المقبل".

وأوضح أن "الأولمبي العراقي يواجه منتخباً افريقياً قوياً مثل منتخب توغو اليوم، وفي هكذا مباراة تجريبية ستمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين بغية الانسجام وتراكم الخبرة وبلوغ الجاهزية".

وكان المنتخب الأولمبي العراقي قد فاز على نظيره الاماراتي 4-0 ، وعلى المنتخب المصري بهدف دون رد في مباراته الودية الثانية، كما فاز على فريق fc akron، أحد أندية الدرجة الأولى بالدوري الروسي، بهدفين من دون مقابل في المباراة الودية الأولى التي خاضها بمعسكره التدريبي في الامارات، استعداداً لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.