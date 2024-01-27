لتخفيف الزخم المروري.. مبادرة حكومية لتوفير النقل الجماعي للطلبة والموظفين

2024-01-27 11:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع- محمد الطالبيكشفت وزارة النقل، اليوم السبت، مبادرة حكومية لتوفير النقل الجماعي للطلبة والموظفين في بغداد والمحافظات.وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة ميثم الصافي لوكالة الابناء العراقية (واع): ان" الوزارة افتتحت 14 خطاً عاما للنقل في العاصمة بغداد، وسيتم افتتاح خطوط اخرى تصل الى 72 خطا، وهنالك خطط لفتح خطوط للنقل العام في المحافظات"، لافتا الى ان" خطة النقل في بغداد مستمرة لاستكمال كافة الخطوط".واضاف ان" الوزارة لديها مبادرات للنقل العام في المحافظات، حيث تمكنا من التعاقد مع بعض الكليات والجامعات في محافظة نينوى وصلاح الدين والانبار لنقل الطلبة، وهنالك مبادرة طرحت على المؤسسات الحكومية لنقل الموظفين من دوائرهم الى محل سكناهم لتخفيف الزخم المروري، وهنالك زيارات مستمرة لباقي المحافظات من قبل وزير النقل لتفعيل النقل العام".ولفت الى انه" بعد استكمال مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد ستكون هنالك خطة شاملة لتفعيل النقل الجماعي في العاصمة والمحافظات"، موضحا ان" مواعيد انطلاق حركة الباصات ستكون في توقيتات محددة كما معمول به في دول العالم".