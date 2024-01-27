أسعار الذهب تنخفض في اربيل وتستقر لدى بغداد

2024-01-27 11:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (27 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 424 الف دينار، وسعر الشراء 420 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 394 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 390 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و 405 الاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 500 الف دينار، وعيار 22 بيع 460 الف دينار، وعيار 21 بيع 440 الف دينار، وعيار 18 بيع 380 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات