2024-01-27 11:30:25 - المصدر: واع

بغداد - واعيلعب منتخبنا الوطني للشباب في الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت مباراة تجريبية أمام نادي شاختار دونستك الأوكراني المشارك في دوري أبطال أوروبا تحت (20) عاماً في مدينةِ أنطاليا التركية ضمن معسكره التدريبيّ الجاري هناك تحضيراً للاستحقاقاتِ المُقبلة.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن" منتخب الشباب أنهى مرانه الأخير أمس الجمعة في مجمع (ميرهان) استعداداً لهذه المواجهة الودية باشراف كادره التدريبي بقيادة المدرب عماد محمد ".وأضاف أن" منتخبنا الشبابي كان قد خسر مباراته التجريبية الاولى أمام نظيره الأردني بهدفين دون مقابل في المباراة التي ضيّفها ملعب (سيدا) بعد أن شهد إضاعة ركلة جزاء أهدرها اللاعب مصطفى قابيل، فيما نجح المنتخب الأردنيّ بتسجيل هدفين بعد استغلالهم الفرص المتاحة لهم".