سببان رئيسان يعرقلان انعقاد جلسة اختيار رئيس البرلمان اليوم

2024-01-27 11:44:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر برلماني، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، سببين رئيسين يعرقلان انعقاد جلسة اختيار رئيس البرلمان اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم، ان "هناك صعوبة في عقد جلسة مجلس النواب، دون رفع الفقرة الأولى الخاصة بانتخاب رئيس المجلس".

واضاف المصدر، ان "السبب الاول يرتبط في عدم وجود اتفاق سياسي على مرشح واحد، إضافة الى وجود رغبة سياسية لتأجيل هذه الفقرة لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بشان الدعاوى المرفوعة امامها بخصوص جلسة الانتخاب السابقة وما رافقتها من أحداث واتهامات".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قررت تاجيل عقد جلسة البرلمان، المقررة، اليوم السبت، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة، عدة فقرات ابرزها الفقرة الاولى والمتضمنة التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب.

وحددت المحكمة الاتحادية، يوم الاثنين المقبل، موعداً للبت بـ "اربع دعاوى لجلسة انتخاب رئيس البرلمان السابقة".

وبحسب وثائق حصلت "بغداد اليوم"، الجمعة (26 كانون الثاني 2024) ،على نسخة منها، فأن " المحكمة الاتحادية، ستنظر يوم الاثنين المقبل، بـ4 قضايا وطلبات، الأول الغاء جلسة الجولة الأولى وجميع المخرجات التي خرجت منها من بينها الترشيح والاسماء التي ترشحت وتم التصويت عليها، فضلا عن طلب بإصدار امر ولائي لايقاف استئناف الجولة الثانية للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، كما تضمنت الطلبات ابطال ترشيح النائب شعلان الكريم، وكذلك اسقاط عضويته من البرلمان".



