افتتاح مركز صحي بمنطقة أم عبيدة في ميسان

2024-01-27 12:02:01 - المصدر: واع

ميسان – واعأعلنت محافظة ميسان، اليوم السبت، افتتاح مركز صحي بمنطقة أم عبيدة التابعة لناحية سيد أحمد الرفاعي.وقال محافظ ميسان علي دواي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم افتتاح مركز صحي فرعي في منطقة أم عبيدة بناحية سيد أحمد الرفاعي، ضمن تخصيصات المحافظة في خطة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لسنة ٢٠٢٢".وأضاف أن "المشروع يقع على مساحة بناء ٥٥٢م٢ ويتكون من 10 غرف لاستعمالات مختلفة تشمل غرفة لإدارة المركز وصيدلية ومختبر، فضلاً عن عيادة أسنان وغرفة الأطباء ومضمدين للرجال والنساء، بالإضافة الى مذخر وغرفة الإحصاء والكهرباء"، منوهاً بـ "وجود كراج لوقوف العجلات بمساحة ٦٠٠م٢".وأشار الى أن "المركز مجهز بمولد كهرباء نوع بيركنز بطاقة ١٠٠ kva ومحولة كهرباء سعة ٢٥٠ kva لتأمين استمرار الطاقة الكهربائية وضمان تقديم الخدمة الصحية بشكل مستمر".ووجه المحافظ، "دائرة صحة ميسان بضرورة توفير الكوادر الطبية التخصصية والتمريضية، والإسراع بتجهيز المركز بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، من أجل تشغيل المركز ودخوله الخدمة".وشدد على "ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية على جميع المناطق والقرى والأرياف" .