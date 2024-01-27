خلال 24 ساعة .. دهوك وأربيل تسجلان أعلى معدل لهطول الأمطار والثلوج

2024-01-27 12:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظتا دهوك وأربيل في إقليم كوردستان، أعلى كمية من تساقط الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لما نشرته المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في الإقليم من احصائية، فإن أعلى نسبة تساقط للثلوج كانت في منطقة "كاني ماسي" بدهوك بارتفاع بلغ 35 سم.

وأشارت الإحصائية إلى أن، أعلى معدل لهطول الأمطار كان في قضاء "ميركسور" في اربيل فقد بلغ 97.4 ملم، بينما كان أدنى معدل مسجل هو في قضاء كفري حيث بلغت كمية الأمطار المتساقطة 0.8 ملم.