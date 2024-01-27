انطلاق الجولة الأولى للحوار بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

2024-01-27 12:12:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

انطلقت، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق وأمريكا لإنهاء مهمة التحالف الدولي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الخارجية العراقية، نجاح المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأمريكية التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) لصياغة جدول زمني يمهد لانسحاب تدريجي لقوات التحالف الدولي من العراق.

وعلق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على إعلان الخارجية العراقية في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان "الولايات المتحدة والعراق سيعقدان اجتماعات مجموعات العمل الخاصة باللجنة العسكرية العليا".

وأضاف أوستن، ان "اللجنة العسكرية العليا ستمكن الولايات المتحدة والعراق من الانتقال لعلاقة أمنية مستدامة بينهما".