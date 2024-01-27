السوداني يرعى الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق وامريكا لإنهاء مهمة التحالف الدولي

2024-01-27 12:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان مقتضب، اليوم السبت، أن السوداني يرعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت يوم الخميس 25 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري "نجاح" المفاوضات مع أمريكا والاتفاق على تشكيل "لجنة عسكرية عليا"، لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

و أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد ج. أوستن، الخميس، أن اللجنة العسكرية العليا مع العراق ستنطلق خلال أيام، لبدء عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد أكد في أكثر من مناسبة البدء بإجراء حوار مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمته في البلاد.

ويوم الأربعاء 24 من شهر كانون الثاني/يناير، تسلمت وزارة الخارجية العراقية، رسالة وصفتها بـ"المهمة" من الحكومة الامريكية نقلتها السفيرة الينا رومانسكي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء "سيدرس هذه الرسالة"، وفق ما أعلنه وزير الخارجية العراقي.

وعقب ذلك، ترأس السوداني، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور وزير الخارجية، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.

وقالت أربعة مصادر لـ"رويترز"، في حينها، إن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية، وهي خطوة في عملية توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة.

ويشهد العراق، وهو من الدول القليلة التي تعد حليفة لكل من طهران وواشنطن، تصاعدا في الهجمات المتبادلة بين فصائل مسلحة والقوات الأميركية منذ اندلاع الحرب في غزة، إذ تسعى الفصائل إلى الضغط على الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل.

وتعرضت القوات الأميركية في سوريا والعراق لنحو 150 هجوما شنتها فصائل متحالفة مع إيران، وشنت الولايات المتحدة سلسلة من الهجمات للرد على ما تتعرض له وكان آخرها، الثلاثاء.

وحمل العنف المتصاعد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، للدعوة إلى سرعة خروج قوات التحالف الذي تقوده واشنطن عبر المفاوضات، وهي عملية كانت على وشك الانطلاق العام الماضي لكن الحرب في غزة أدت إلى تعثرها، وفق ما نقلته رويترز.

ولم تكن واشنطن ترغب في التفاوض على انسحاب محتمل بينما تتعرض لهجمات، إذ تخشى من أن يبدو أي تغيير في المهمة وكأنه يحدث تحت ضغط، الأمر الذي من شأنه أن يعطي جرأة لمنافسين إقليميين من بينهم إيران، بحسب "رويترز".

وقال مصدران لـ"رويترز"، إن الحسابات تغيرت وسط إدراك أن الهجمات لن تتوقف على الأرجح وأن الوضع الراهن يؤدي إلى تصعيد مطّرد.

وذكر مسؤول أميركي للوكالة ذاتها أن اللجنة ستسمح بالتقييم المشترك لقدرة قوات الأمن العراقية على قتال تنظيم داعش "وتحديد طبيعة العلاقة الأمنية الثنائية".

وتنفذ الهجمات بقيادة فصائل مسلحة عراقية تربطها صلات وثيقة بإيران وأغلبها غير ممثلة في البرلمان أو الحكومة لكنها تتمتع بتأثير على عملية صنع القرار.

ويأمل مسؤولون عراقيون وأميركيون أن يسهم بدء المحادثات رسميا في تخفيف الضغط السياسي على حكومة السوداني وربما تقليل الهجمات على القوات الأميركية.