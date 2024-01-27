مشادة كلامية بين حماية الخضراء وضابط.. والأخير يسير "رونك سايد" ويربك الشارع

2024-01-27 12:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وقعت مشادة كلامية، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، بين قوة من حماية المنطقة الخضراء وسط بغداد، وضابط، على خلفية منع الأخير من العبور الى المنطقة لعدم امتلاكه "باج" الدخول.

وأبلغ مصدر أمني وكالة "بغداد اليوم"، إن "قوة من حماية المنطقة الخضراء منعت ضابطاً من الدخول الى المنطقة بسبب عدم امتلاكه (باج)، ما أدى الى حدوث مشادة كلامية بين الجانبين".

وأشار الى أن" الضابط قام بالسير عكس الاتجاه (رونك سايد) بعد ان منعته القوات من دخول المنطقة الخضراء، ما أحدث ارباكًا في الشارع".